Publicação revela como EUA conseguiram encontrar e matar líder da Al-Qaeda

Depois de uma caçada de décadas, o simples hábito de ficar sentado na varanda deu à Agência Central de Inteligência dos EUA (CIA, na sigla em inglês) a oportunidade de lançar um “ataque sob medida”, escreve o The Guardian nesta terça-feira (2).

O comportamento, escreve o jornal britânico, era tão regular que permitiu que os agentes de inteligência montassem o que chamaram de “um padrão de vida” do alvo. Isso permitiu que eles lançassem o que a Casa Branca chamou de “ ataque aéreo sob medida “, que envolveu dois mísseis Hellfire disparados de um drone Reaper.

O drone custa cerca de US$ 150 mil (R$ 725 mil) , e o projétil disparado, embora não tenha ogiva, tem seis lâminas em sua ponta que giram em alta velocidade, o que pode dilacerar o alvo .

Al-Zawahiri, de 71 anos, foi responsabilizado não apenas por sua participação como o segundo no comando dos ataques de 11 de setembro de 2001, com quase 3 mil mortos, mas também por vários outros ataques da Al-Qaeda, incluindo o atentado suicida contra o destróier USS Cole, no Iêmen, em outubro de 2000, que matou 17 marinheiros americanos.