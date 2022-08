Presidente da Câmara dos EUA, Pelosi, desembarca em Taiwan — CMIO

Anteriormente, a China alertou sobre “consequências insuportáveis” se o presidente da Câmara dos EUA visitar a ilha autogovernada

Um avião que transportava Nancy Pelosi pousou em Taiwan na terça-feira. O Ministério das Relações Exteriores da China condenou a visita, dizendo que viola a soberania do país.

“Esta é uma grave violação do princípio de uma só China e das disposições dos três comunicados conjuntos China-EUA. Tem um impacto severo na base política das relações China-EUA e infringe seriamente a soberania e a integridade territorial da China”. disse o ministério em um comunicado.

Pelosi disse que sua visita a Taiwan em “de jeito nenhum contradiz” Política de longa data dos EUA na ilha autogovernada.

Taiwan não foi mencionada entre os destinos oficiais da turnê asiática do palestrante, que incluiu Cingapura, Malásia, Coreia do Sul e Japão.

A China realizou exercícios militares de tiro real no sábado na costa da província de Fujian, no sudeste, do outro lado do estreito entre o continente e Taiwan, após a viagem de Pelosi à região.

Apesar de concordar com a política de Uma China no papel, os EUA mantêm fortes laços não oficiais com a ilha de 23,5 milhões de habitantes, vendendo armas para Taipei e apoiando seu esforço por soberania. Taiwan é autogovernada desde 1949, mas nunca declarou oficialmente a independência de Pequim.

Na segunda-feira, o embaixador da China na ONU, Zhang Jun, reiterou que o princípio Uma China é “uma linha vermelha” nas relações de Pequim com outras nações, e ninguém poderá atravessá-la.

“A China está totalmente preparada para responder. Se os EUA insistirem em fazer a visita, a China tomará medidas firmes e fortes para salvaguardar sua soberania nacional e integridade territorial, e os EUA terão que arcar com todas as sérias consequências daí decorrentes”. Zhang avisou.

Dois porta-aviões da Marinha chinesa deixaram seus portos de origem pouco antes da chegada de Pelosi, informou o Global Times da China. O Liaoning partiu do porto de Qingdao na província de Shandong no domingo, e o Shandong deixou o porto de Sanya em Hainan na segunda-feira, acompanhado por um navio de desembarque Type 075.

Enquanto isso, oito caças de escolta F-15 decolaram da base militar dos EUA na ilha japonesa de Okinawa. Também houve relatos de cinco aviões-tanque KC-135 se movendo para a área. Duas aeronaves de transporte militar HC-130J Combat King II foram transferidas do Alasca para Okinawa, juntamente com vários aviões de reabastecimento KC-135 Stratotanker, de acordo com relatos da mídia. O USS Ronald Reagan também está se aproximando de Taiwan. O Ronald Reagan Carrier Strike Group está agora nas águas a leste do Canal Bashi, parte do Estreito de Luzon. O navio de desembarque americano USS Tripoli está localizado perto da ilha japonesa de Okinawa.

A Força Aérea de Taiwan enviou oito caças Mirage para a base de Taitung, aumentando o número total de caças Mirage de quatro para 12.