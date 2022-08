Mundo reentrando na era do carvão – IEA – CMIO

A demanda global de carvão pode atingir 8 bilhões de toneladas em 2022, correspondendo a um recorde histórico estabelecido em 2013 e crescendo ainda mais em 2023, disse a Agência Internacional de Energia (AIE) em um relatório de atualização do mercado de carvão publicado na quinta-feira.

“Com base nas atuais tendências econômicas e de mercado, o consumo global de carvão deverá aumentar 0,7% em 2022 para 8 bilhões de toneladas, assumindo que a economia chinesa se recupere como esperado no segundo semestre do ano… recorde estabelecido em 2013, e a demanda por carvão provavelmente aumentará ainda mais no próximo ano para um novo recorde histórico”, afirma o relatório.

Segundo a agência, a demanda está sendo impulsionada pelo aumento dos preços do gás natural, forçando muitos países a mudar cada vez mais do gás para o carvão e reabrir usinas a carvão anteriormente fechadas.

O relatório afirma que a China, que é “responsável por mais da metade do consumo global de carvão”, será o principal motor para o crescimento da demanda no segundo semestre de 2022, apesar de ver a demanda cair 3% no primeiro semestre do ano.

A demanda por carvão na Índia também deve aumentar devido ao crescimento econômico do país e ao uso mais generalizado de eletricidade. A UE também deverá contribuir para a demanda, pois está cada vez mais recorrendo ao carvão na produção de eletricidade para substituir o gás ou salvá-lo para o inverno devido ao declínio nas importações de gás da Rússia.













A AIE acrescenta que os mercados de carvão permanecerão voláteis em 2023, especialmente depois que o embargo de carvão da UE entrar em vigor, e os preços podem continuar a crescer no próximo ano.

“Como os preços crescentes do gás natural tornaram o carvão mais competitivo em muitos mercados, os preços internacionais do carvão aumentaram, atingindo três picos históricos entre outubro de 2021 e maio de 2022. Sanções e proibições ao carvão russo perturbaram os mercados e problemas em outros grandes exportadores contribuíram para a escassez de oferta. Com outros produtores de carvão enfrentando restrições para substituir a produção russa, os preços nos mercados futuros de carvão indicam que as condições de mercado apertadas devem continuar no próximo ano e além”, disse. os estados da AIE.

