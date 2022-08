Alegando risco de vida a seus operadores, Espanha não vai enviar tanques para Ucrânia

“Estamos hoje analisando todas as possibilidades, mas já posso dizer que os Leopards em Zaragoza, que não são usados há muitos anos, não podem ser enviados porque estão em um estado absolutamente deplorável”, disse Robles nesta terça-feira em uma base aérea em Torrejon de Ardoz, Madrid.

“ Não podemos entregá-los porque seriam um risco para as pessoas ” que os operam, disse ela.

EUA anunciam US$ 550 milhões em assistência militar à Ucrânia

O relatório de junho do El País observou que o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez ofereceu os tanques ao presidente ucraniano Vladimir Zelensky durante uma visita a Kiev. Esse plano foi arquivado, no entanto, devido a complicações técnicas e ao fato de também exigir a aprovação do parlamento alemão.