Alemanha contabiliza custo do corte de gás russo — CMIO

A inflação alemã pode ultrapassar 10% até o final do ano se o fornecimento de gás da Rússia for cortado, disse o chefe do Deutsche Bank, Christian Sewing, em entrevista ao Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, publicada no sábado.

“Se o gás russo continuar a fluir [into Germany], devemos atingir uma taxa de inflação em torno de 8% até o final deste ano. Mas a inflação seria maior se o gás parasse de fluir. Então 10% ou mais é possível”, disse Costura.

O CEO destacou que a perda de fornecimento de gás da Rússia “Teria um impacto significativo no crescimento econômico na Alemanha” e o país “definitivamente entrará em recessão.”

Ele observou que “com os aumentos corretos das taxas de juros e as políticas corretas, ainda há uma chance de trazer [inflation] para 5-6% no próximo ano e, em seguida, chegar perto da meta real de 2% novamente em 2024.” No entanto, tais medidas “levará tempo, por isso não devemos dar falsas impressões às pessoas,” ele adicionou.

Comentando sobre a recente ação do Banco Central Europeu (BCE) de aumentar as taxas de juros, ele disse que o BCE "está se movendo na direção certa."













“A desvalorização da moeda é um veneno para as pessoas. Estou grato por o BCE estar bem ciente do problema e ter dado agora um sinal claro para aumentar a taxa em 0,5 pontos percentuais. Temos dito há muito tempo: inflação mais alta não é um fenômeno temporário e precisa ser tratado com seriedade,” Costura estressada.

Ele alertou, no entanto, que o pior ainda pode estar por vir para a economia alemã.

“O maior fardo para muitas pessoas ainda está por vir. Se as despesas mensais excederem a renda, as pessoas consumirão menos e o humor do país também se deteriorará. É ainda mais importante que os passos certos sejam dados desde o início,”, afirmou o banqueiro.

A inflação na Alemanha disparou este mês, saltando para 8,5% ano a ano em julho, depois de cair para 8,2% em junho, como resultado das medidas de alívio do governo. Isso ocorre quando os preços elevados dos alimentos e os custos crescentes da energia continuam a atormentar o país. Em uma pesquisa publicada pelo jornal Bild no início deste mês, metade dos entrevistados disse sentir que suas condições econômicas estão se deteriorando, vendo o aumento dos preços como um fardo pesado e temendo não conseguir aquecer suas casas neste inverno.

No início deste mês, o Deutsche Bank emitiu um alerta de recessão para a maior economia da Europa para o segundo semestre deste ano e publicou uma previsão de contração de 1% do PIB em 2023.

