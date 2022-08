A viagem de Pelosi a Taiwan é projetada para criar conflito — ativista — CMIO

A visita do presidente à ilha contra a oposição de Pequim é como a China enviando tropas para Porto Rico

Altos funcionários dos EUA descartaram a possível visita a Taiwan da presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, como sem importância e afirmaram que, se a China agir para se opor a ela, o conflito resultante seria culpa de Pequim. Mas o pesquisador Tim Anderson disse à RT que o movimento parece ser uma provocação pré-planejada para desencadear um grande confronto com a China.

“Eles dizem ‘esta é a guerra da China’ como eles disseram que a Ucrânia era a guerra da Rússia”, disse ele, referindo-se ao esforço fracassado de Moscou para obter garantias de segurança dos EUA antes de lançar um ataque militar contra seu vizinho no final de fevereiro.

Anderson, que lidera um grupo de reflexão que promove pesquisas anti-imperialismo chamado Centro de Estudos Contra-Hegemônicos, considera a viagem de Pelosi uma manobra americana óbvia. Alguns políticos dos EUA estão sentindo “inveja” sobre a ascensão da China e estão dispostos a sacrificar quaisquer benefícios que os Estados Unidos obtenham do comércio com o país para tentar minar Pequim, disse ele.

Pelosi “está indo para lá com uma escolta militar, há uma série de grandes navios de guerra indo com ela”, ele observou, referindo-se ao envio relatado pela Marinha dos EUA para garantir a segurança da delegação do Congresso.

Considerando que Washington reconheceu formalmente Taiwan como parte da China, o movimento pode ser considerado um “incursão militar” em território chinês, sugeriu Anderson.













“Imagine se os militares chineses fossem para Porto Rico ou alguma outra parte dos territórios dos EUA. É inaceitável, e não posso dizer que algo de bom sairia disso”, disse. ele disse.

Resta saber qual será a reação da China à viagem de Pelosi, mas é improvável que as previsões mais alarmantes de hostilidades abertas entre as duas nações sobre Taiwan se tornem realidade, disse o estrategista chinês de Hong Kong Andrew Leung à RT.

“A China não tem 100% de confiança de que prevaleceria sobre Taiwan [militarily] até pelo menos dois anos [from now]” ele disse, citando avaliações recentes do poder militar chinês. Políticos anti-China nos EUA podem esperar que Pequim faça “algo precipitado” em resposta à viagem de Pelosi, mas o governo chinês não cairia nessa, espera Leung.

Tanto a China quanto os EUA devem passar por transições de poder sensíveis este ano, apontou ele, então nenhum dos governos gostaria de uma guerra de tiros e ambos gostariam de marcar pontos políticos jogando duro um com o outro. Pelosi, em particular, está arriscando o martelo de seu orador, se as eleições de meio de mandato nos EUA privarem o Partido Democrata de sua maioria na Câmara, então ela pode ter um interesse pessoal em cutucar a China, disse o especialista.