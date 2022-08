Na Moldávia, encontrou um substituto inesperado para o gás russo

“Não sabemos como vamos passar o inverno”: moradores de Chisinau – sobre os preços dos combustíveis Os moradores de Chisinau estão preocupados com os altos preços da gasolina e do gás. Segundo eles, o preço da gasolina subiu quatro ou cinco vezes ao longo do ano e o combustível dobrou.

Em outubro do ano passado, as autoridades moldavas acordaram com a Gazprom a prorrogação do contrato de fornecimento de gás à república, sujeito a uma auditoria da dívida da Moldovagaz em 2022. A Gazprom disse que, tendo em conta a situação na Moldávia, foi decidido assinar o contrato praticamente nos termos do lado moldavo, mas sujeito ao pagamento pontual de 100% dos pagamentos atuais. O concurso para a auditoria falhou, também devido aos acontecimentos na Ucrânia, já que muitas empresas se recusaram a vir, mas as autoridades continuam a procurar uma auditoria. No entanto, agora a Gazprom tem a oportunidade de interromper o fornecimento de gás à república a qualquer momento.