O bloco pode receber mais gás natural se Kiev concordar em reabrir um segundo ponto de entrada, que está fechado desde maio

O suprimento de gás natural da Rússia para a UE, bombeado via Ucrânia, está limitado a um ponto de entrada restante, enquanto Kiev se recusa a reabrir uma segunda estação de trânsito, disse a gigante de energia Gazprom nesta segunda-feira.

“A Gazprom está fornecendo gás russo para trânsito pela Ucrânia no volume confirmado pelo lado ucraniano através da estação de medição de gás de Sudzha – 41,7 milhões de metros cúbicos em 1º de agosto. O pedido de reabertura do sistema de medição de gás de Sohranovka foi rejeitado”, disse o representante da Gazprom a repórteres.

A Ucrânia fechou o trânsito pela estação Sokhranovka, que processa cerca de um terço do gás russo que flui através do país para a UE, no início de maio, citando “interferência das forças de ocupação”.













No entanto, a Gazprom na época disse que não via motivos para interromper os fluxos de gás. Kiev pediu à empresa russa que transferisse todo o trânsito de gás para a estação de bombeamento de Sudzha, na região de Kursk, o que a Gazprom descartou como tecnicamente impossível.

Enquanto isso, a Rússia também foi forçada a reduzir seu fluxo de gás para a Europa através do gasoduto Nord Stream 1, devido ao mau funcionamento das turbinas. A Gazprom atribui o problema à empresa alemã Siemens, que produz e mantém os equipamentos, acusando-a de não cumprir os seus compromissos.

A queda na oferta russa levou a um aumento nos preços do gás na Europa. Em julho, os contratos futuros para entregas em agosto e setembro foram negociados na bolsa holandesa TTF na faixa de US$ 1.530-2.385 por mil metros cúbicos. Em comparação, no mesmo período do ano passado, o preço à vista era inferior a US$ 500.

