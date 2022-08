Mídia: como resultado de um acidente no Egito matou dezessete pessoas

CAIRO, 3 de agosto – RIA Novosti. Dezessete pessoas morreram e quatro ficaram feridas em uma colisão entre um microônibus e um caminhão no sul do Egito, segundo o portal Al-Ahram.

De acordo com relatos da mídia, o acidente ocorreu na noite de quarta-feira na província de Sohag, no sul do Egito.