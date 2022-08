'Não há mais espaço para a hegemonia americana': Rússia comenta visita de Pelosi a Taiwan

“Consideramos sua visita uma clara provocação no espírito da linha agressiva dos EUA sobre a contenção abrangente da China”, disse o ministério em um comunicado, acrescentando que a “ China tem o direito de tomar as medidas necessárias para proteger sua soberania “.

“Acreditamos que as relações entre os lados do estreito de Taiwan são um assunto puramente interno da China. O lado chinês tem o direito de tomar as medidas necessárias para proteger sua soberania e integridade territorial na questão de Taiwan”, diz o comunicado.