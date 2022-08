Rússia culpa sanções por interrupções no fornecimento de gás da UE – CMIO

A Gazprom não pode aumentar as entregas até que o equipamento de oleoduto seja tratado, diz o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov

Problemas com o reparo de turbinas no gasoduto Nord Stream 1 da Rússia são artificiais e foram causados ​​por sanções ocidentais, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres na segunda-feira.

“A Gazprom delineou a situação real, o estado real das coisas. Há avarias que exigem reparação urgente, e há certas dificuldades artificiais que foram introduzidas pelas chamadas sanções, restrições ilegais,”, disse ele, comentando a situação em torno do retorno de uma turbina de reparos no Canadá e a consequente redução da capacidade da Nord Stream de fornecer gás para a Europa.

“Esta situação precisa ser resolvida, e não há muito que a Rússia possa fazer aqui,” ele adicionou.

Uma das turbinas da estação de compressão de Portovaya da Nord Stream, que facilita as entregas de gás da Rússia para a Europa, está presa em uma fábrica da Siemens no Canadá há várias semanas devido às sanções de Ottawa contra a Rússia. Na semana passada, a Gazprom disse que recebeu documentos das autoridades canadenses que permitiriam que a turbina deixasse o Canadá, mas apenas para ser entregue até a Alemanha. A Gazprom diz que permanecem dúvidas sobre as sanções da UE e do Reino Unido e como elas afetariam a transferência da turbina da Alemanha para a Rússia.

Na semana passada, a Gazprom interrompeu a operação de outra turbina a gás Siemens em Portovaya, o que causou uma queda adicional nas entregas de gás através do gasoduto Nord Stream 1 para apenas 20% da capacidade máxima.

