MOSCOU, 3 de agosto – RIA Novosti. A China não se juntará a Taiwan por meios militares nos próximos anos, mas a provocante visita de Nancy Pelosi a Taipei levará Pequim à reaproximação com Moscou, inclusive na questão do apoio à operação especial russa na Ucrânia, acredita vice-presidente da Liga de Diplomatas Militares , professor da Academia Diplomática do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Vladimir Vinokurov.

A presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Pelosi, desembarcou no aeroporto de Taipei na terça-feira. Esta é sua primeira visita a Taiwan desde 1997. A administração norte-americana, que foi avisada pelo líder chinês de que “brincar com fogo corre o risco de se queimar”, assegurou a Pequim o seu compromisso com a política de “uma só China”, mas distanciou-se da visita, dizendo que a oradora toma as suas próprias decisões.

01:44 China não descarta ação militar contra Taiwan

“Vamos nos parabenizar pelo fato de que a Terceira Guerra Mundial não começou hoje. A liderança chinesa mostrou sabedoria e não reagiu à provocação… Pelosi. No entanto, há razões para acreditar que as relações entre Pequim e Washington sofreram um golpe muito forte, e agora o lado chinês inevitavelmente fará uma reaproximação com a Rússia, e poderemos contar com algum apoio para nossa operação especial na Ucrânia”, disse Vinokurov à RIA Novosti.

O interlocutor da agência observou que Pequim provavelmente analisou o equilíbrio de poder na região, chegando à conclusão de que em um futuro próximo não conseguirá resolver a questão de Taiwan por meios militares. Ao mesmo tempo, de acordo com o diplomata militar, a provocação americana forçará a China a parar de buscar formas de melhorar as relações com os Estados Unidos e começar a fornecer assistência técnico-militar e econômica tangível à Rússia.

“Até agora, Pequim tomou uma posição muito cautelosa em nossa operação especial, houve até relatos de que parte do negócio chinês está deixando a Federação Russa por medo de sanções. Tenho certeza de que agora a RPC será mais decisiva em termos de nos fornecer equipamentos especiais e transferir tecnologias militares que poderiam ser úteis para nós hoje, incluindo os mesmos drones”, explicou Vinokurov.

A RPC considera Taiwan sua província e sempre se opõe a qualquer contato entre representantes de Taipei e funcionários atuais, especialmente oficiais de alto escalão, ou militares de países com os quais Pequim mantém relações diplomáticas.

A China já disse que tomará medidas decisivas para proteger a soberania nacional e a integridade territorial se Pelosi visitar Taiwan. De acordo com Zhang Jun, Representante Permanente da República Popular da China na ONU, “Taiwan é parte integrante do território da China” e a questão da integridade territorial é uma linha vermelha.