Alerta terrível emitido para a indústria global de chips — CMIO

A maior fabricante de chips do mundo, TSMC, diz que pode interromper o fornecimento se houver conflito em Taiwan

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), a maior e mais valiosa fabricante de chips do mundo, se tornará “não operável” se uma guerra estourar entre Taiwan e a China, o presidente Mark Liu alertou em uma entrevista em vídeo, publicada pela CNN na segunda-feira. A TSMC produz cerca de 90% dos chips avançados produzidos globalmente.

“Ninguém pode controlar o TSMC pela força… Você tornará as fábricas do TSMC inoperantes. Porque estas são instalações de fabricação tão sofisticadas… elas dependem da conexão em tempo real com o mundo exterior, com a Europa, com o Japão, com os EUA, de materiais a produtos químicos e peças de reposição,-Lu disse.

Liu também enfatizou que a fabricação de chips não será mais “a coisa mais importante com a qual devemos nos preocupar” se um conflito eclodiu.

Ele observou, no entanto, que a China precisa que a TSMC continue trabalhando, porque “nossa interrupção criará uma turbulência econômica na China, porque de repente seu fornecimento de componentes mais avançados desapareceria” em caso de guerra. Portanto, Liu insta a China a “pense duas vezes.”













“A guerra só pode criar problemas em todos os três lados. A guerra não traz vencedores, todo mundo é um perdedor”, disse ele, referindo-se à China, Taiwan e ao mercado global de semicondutores.

Liu também abordou o atual conflito na Ucrânia, dizendo que as lições devem ser aprendidas, pois a situação criou um “cenário perde-perde-perde” para o mundo ocidental, Rússia e Ucrânia. Ele disse que China e Taiwan devem evitar conflitos para que o “motor da economia mundial pode continuar zumbindo.”

A entrevista de Liu ocorre em um momento de tensões crescentes entre Pequim e Taipei, que em parte decorrem da possível visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi. Taiwan é uma nação insular autogovernada, que Pequim considera parte de seu território soberano. Em uma videochamada na semana passada, o presidente chinês Xi Jinping disse a seu colega americano Joe Biden que a América estava “brincando com fogo” ao não impedir tais visitas de delegações dos EUA à região, pois Pequim as vê como “interferência de forças externas” em seus assuntos internos.

