Pelosi faz primeira declaração durante visita a Taiwan — CMIO

A presidente da Câmara dos EUA disse que sua controversa jornada honra o “compromisso inabalável” de Washington com a ilha autogovernada.

A presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, disse que sua visita a Taiwan em “de jeito nenhum contradiz” A política de longa data de Washington na ilha autogovernada depois de pousar em Taipei na terça-feira, apesar das duras advertências da China.

“A visita de nossa delegação do Congresso a Taiwan honra o compromisso inabalável dos Estados Unidos em apoiar a vibrante democracia de Taiwan”, Pelosi disse em um comunicado após o desembarque.

A autoridade dos EUA disse que suas discussões com os líderes de Taiwan se concentrariam em “reafirmando nosso apoio ao nosso parceiro e na promoção de nossos interesses compartilhados, incluindo o avanço de uma região do Indo-Pacífico livre e aberta”.

Taiwan não estava no itinerário oficial de Pelosi para a viagem, que inclui escalas em Cingapura, Malásia, Coreia do Sul e Japão, mas nos últimos dias havia especulações de que a terceira figura mais importante do governo dos EUA visitaria a ilha, levando a uma reação dura de Pequim, que considera Taiwan parte de seu território sob a política de ‘Uma China’ reconhecida pelos Estados Unidos.













China considera a viagem altamente provocativa e ameaçada “consequências insuportáveis” para Washington se fosse adiante. Na segunda-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, alertou os EUA, “Se você brincar com fogo, você vai se queimar.”

Depois que Pelosi desembarcou na terça-feira, o ministério disse que a viagem teria um “impacto severo na base política das relações China-EUA” e “viola seriamente a soberania e a integridade territorial da China”.

Pequim disse que a presença de Pelosi na ilha “mina a paz e a estabilidade em todo o Estreito de Taiwan” e advertiu Washington que estava em um “caminho perigoso”.

Pelosi é o primeiro orador da Câmara ou dos Representantes dos EUA a visitar Taiwan em mais de duas décadas. Taiwan, que se autodenomina oficialmente República da China (ROC), é autogovernada desde a década de 1940, mas nunca declarou oficialmente a independência de Pequim.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia mantém ‘solidariedade absoluta’ com a China – Kremlin

Mais cedo nesta terça-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia está “em absoluta solidariedade com a China”, argumentando que A viagem de Pelosi foi “puramente provocativa” e susceptível de agravar as tensões geopolíticas na região.