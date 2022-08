China lança 'operações militares direcionadas' após visita de Pelosi e convoca embaixador dos EUA

Separadamente, o Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação Popular da China (ELP) disse que realizará operações militares conjuntas perto de Taiwan a partir da noite de hoje (2).

Os exercícios incluirão treinamentos aéreos e marítimos conjuntos no norte, sudoeste e sudeste da ilha, disparos reais de longo alcance no estreito de Taiwan e lançamentos de teste de mísseis no mar a leste da ilha, disse o ELP.