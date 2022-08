Taiwan fala de laços ‘sólidos’ com os EUA — CMIO

A visita de destaque de Pelosi demonstra o apoio de Washington a Taiwan, disse o Ministério das Relações Exteriores da ilha

Taiwan “de todo o coração” deu as boas-vindas à presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, depois que seu avião pousou em Taipei na terça-feira, de acordo com um comunicado oficial do Ministério das Relações Exteriores de Taiwan.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a delegação de alto nível destaca a “Rocha sólida” apoio que o Congresso dos EUA tem para Taiwan e o “extensa cooperação em vários campos” entre os dois países.

A declaração também observou que esta foi a delegação de mais alto nível dos EUA a Taiwan em 25 anos e expressou esperança de que Taiwan e os Estados Unidos “aprofundar mais” sua cooperação.

A delegação do Congresso inclui o presidente do Comitê de Relações Exteriores, Gregory Meeks, o presidente do Comitê de Assuntos de Veteranos, Mark Takano, e três outros líderes congressistas do Partido Democrata.

A própria Pelosi divulgou um comunicado depois de pousar em Taipei, dizendo que sua visita homenageia o governo de Washington. “compromisso inabalável” para a ilha autogovernada.













A viagem à Ásia – que inclui escalas em Cingapura, Malásia, Coreia do Sul e Japão – ocorre apesar das sérias advertências de Pequim, que considera Taiwan parte de seu território sob a política ‘One China’ reconhecida pelos Estados Unidos.

Pelosi reivindica sua viagem em “de jeito nenhum contradiz” política de longa data de Washington em relação a Taiwan e visa “reafirmando nosso apoio ao nosso parceiro e promovendo nossos interesses compartilhados, incluindo o avanço de uma região do Indo-Pacífico livre e aberta”.

Em comunicado oficial, o Ministério das Relações Exteriores chinês chamou a presença de Pelosi na ilha de “grave violação do princípio de uma só China” este “mina a paz e a estabilidade em todo o Estreito de Taiwan”.

Pelosi é o primeiro orador da Câmara dos Representantes dos EUA a visitar Taiwan em mais de duas décadas. Taiwan, que se autodenomina oficialmente República da China (ROC), é autogovernada desde a década de 1940, mas nunca declarou oficialmente a independência de Pequim.