“A implementação da reunificação nacional completa é uma tendência geral e uma inevitabilidade histórica”, diz o comunicado, cujo texto é citado no site oficial do Ministério das Relações Exteriores da China.

O Ministério das Relações Exteriores da China protestou fortemente contra a visita do político e a condenou, disse o ministério. Sua viagem viola seriamente o princípio “Uma China” e as disposições dos três comunicados sino-americanos. Pequim também pediu a Washington que pare de jogar a cartada de Taiwan para tentar controlar a China.

Nas águas ao redor da ilha, começaram os exercícios do exército chinês, que continuarão até o final da semana. Além disso, de acordo com o departamento de defesa de Taiwan, mais de 20 aeronaves militares chinesas entraram na área de cobertura da defesa aérea.

O Kremlin chamou a viagem de Pelosi de uma provocação que aumentou a tensão na região. O porta-voz presidencial Dmitry Peskov destacou que todos os países do mundo estão registrando isso e observou a solidariedade da Rússia com a China.

A questão de Taiwan nas relações entre Washington e Pequim adquiriu particular importância no contexto da situação na Ucrânia. A RPC enfatiza que, por razões históricas e políticas, nenhuma analogia é apropriada e exige não interferir nos assuntos internos. Os Estados Unidos, observando formalmente o “princípio de uma só China” e não tendo relações diplomáticas com Taipei, não apenas mantêm laços com a ilha, mas também fornecem regularmente armas para lá.