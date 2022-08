Analista: visita de Pelosi quer criar caos na China, mas não vai conseguir

“As autoridades de Taiwan procuram a independência, contando com o apoio dos EUA, recusando-se a reconhecer o Consenso de 1992. […] Os Estados Unidos mantêm a intenção de usar Taiwan para conter a China, distorcem, obscurecem e esvaziam o princípio de uma só China, intensificam os intercâmbios oficiais com Taiwan e respaldam as atividades secessionistas da ‘independência de Taiwan’. Todos esses são atos muito perigosos, como se brincasse com o fogo, e quem brinca com o fogo acaba se queimando”, disse o MRE chinês.