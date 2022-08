Ministério das Relações Exteriores: EUA “reconhecem” a criação do “exército ucraniano de TI” para atacar a Rússia

Em junho, Andrey Krutskikh, diretor do Departamento de Segurança da Informação Internacional do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, disse que grupos de hackers da Ucrânia, bem como dos Estados Unidos e da Geórgia estão realizando ataques cibernéticos contra agências governamentais russas, armazenamentos de dados de russos e estrangeiros, 22 grupos de hackers estão envolvidos em operações ilegais, os mais ativos são IT -exército da Ucrânia, GhostClan (EUA), GNG (Geórgia), Squad303 (Polônia).