China não descarta ação militar contra Taiwan

A China fará todo possível para se reunir pacificamente com Taiwan, mas não descarta uma ação militar contra a ilha para acabar com os sentimentos separatistas. É o que disse o chefe do departamento de desarmamento do Ministério das Relações Exteriores da China, Fu Tsong, em entrevista concedida à Ria Novosti, à margem da 10ª conferência de Revisão das Partes do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares.