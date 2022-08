China impõe sanções a dois fundos de Taiwan

PEQUIM, 3 de agosto – RIA Novosti. A China decidiu impor sanções a duas fundações taiwanesas por atividades separatistas, e as empresas chinesas do continente estão proibidas de cooperar com empresas que doam para as fundações, disse Ma Xiaoguang, porta-voz do Escritório de Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado, nesta quarta-feira.