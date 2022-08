Kosovo planeja atacar sérvios – Belgrado — CMIO

Aleksandar Vucic instou Pristina e potências ocidentais a evitar conflitos, mas prometeu usar a força se os sérvios forem perseguidos

O presidente sérvio Aleksandar Vucic acusou no domingo o governo de etnia albanesa em Kosovo de planejar reprimir a população sérvia local. Ele fez um apelo pela paz na província separatista, mas acrescentou que Belgrado não ficará de braços cruzados se os sérvios étnicos forem alvo de outro pogrom.

o “regime” em Pristina quer “impor às pessoas no norte de Kosovo-Metohija coisas que eles não têm o direito de impor”, disse Vucic, usando o nome sérvio para a província. Ele acrescentou que a polícia de Kosovo foi enviada para a linha administrativa com a Sérvia para confiscar documentos e placas sérvias, a partir da meia-noite.

“A atmosfera esquentou e os sérvios não sofrerão mais atrocidades”, Vucic disse em Belgrado no domingo. “Meu apelo a todos é tentar manter a paz a quase qualquer custo. Peço aos albaneses que caiam em si, aos sérvios que não caiam em provocações, mas também peço aos representantes de países poderosos e grandes, que reconheceram a chamada independência do Kosovo, que prestem um pouco de atenção às lei e a realidade no terreno e não permitir que seus protegidos causem conflito”.

Os comentários de Vucic vieram enquanto Pristina se preparava para implementar uma lei controversa que exige que os sérvios étnicos que vivem no território disputado substituam seus registros de veículos emitidos pela Sérvia por placas de Kosovo, a partir de segunda-feira. O Kosovo também pode exigir a substituição de outros tipos de documentos emitidos pela Sérvia, como carteiras de identidade, e fará uma nova tentativa de proibir a entrada ou emitir documentos temporários para viajantes com documentos ou placas emitidos pela Sérvia.

Os sinos das igrejas soaram em alarme na parte norte da província no domingo, em meio a relatos de que albaneses étnicos armados estavam se reunindo para outro pogrom dos sérvios restantes – como havia acontecido em 2004.













O presidente sérvio afirmou no mês passado que a política de registro era parte de um esforço para forçar os sérvios restantes a saírem de Kosovo. Ele se referiu ao movimento como “uma nova Tempestade”, em referência à operação militar croata em 1995 que forçou a maioria dos sérvios a fugir da Croácia.

O ministro das Relações Exteriores da Sérvia, Nikola Selakovic, disse a repórteres no sábado que “o lado albanês em Kosovo e Metohija está literalmente se preparando para levantar o inferno para os sérvios”.

O primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, de etnia albanesa, negou que a transição para documentos não sérvios seja mais do que aplicar “lei e justiça” igualmente a todos os cidadãos.

Em uma mensagem de vídeo, Kurti ligou para seu governo “democrático e progressista, que ama, respeita e implementa a lei e o constitucionalismo, a paz e a segurança, para todos os cidadãos sem distinção e para todo o nosso país comum” e exortou todos a confiar em seu governo e não cair em “desinformação” de Belgrado.

Vucic afirmou que “provocações” contra os sérvios que vivem no Kosovo aumentaram desde que Kurti, um nacionalista que defende a ideia da unificação albanesa, tornou-se primeiro-ministro no ano passado. O número de incidentes desse tipo, incluindo ataques de albaneses étnicos a cemitérios sérvios e igrejas ortodoxas, aumentou 50%, disse ele a repórteres no domingo.

“Não queremos conflitos e não queremos guerra”, Vucic disse em seu discurso. “Vamos orar pela paz e buscar a paz, mas deixe-me dizer imediatamente: não haverá rendição e a Sérvia vencerá. Se eles se atreverem a perseguir, assediar e matar sérvios, a Sérvia vencerá”.

Vucic também especulou que Pristina está tentando tirar vantagem da crise na Ucrânia provocando um conflito no qual Kurti seria retratado com simpatia como a versão de Kosovo do presidente ucraniano Vladimir Zelensky, com os sérvios escalados no papel da Rússia e do presidente Vladimir Putin.

A OTAN ocupou Kosovo em 1999, após uma guerra aérea de 78 dias contra a então Iugoslávia. A província declarou independência em 2008, com apoio ocidental. Enquanto os EUA e a maioria de seus aliados o reconheceram, Sérvia, Rússia, China e a ONU em geral não o reconheceram.