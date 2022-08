Hezbollah emite alerta a Israel — CMIO

O grupo militante libanês Hezbollah postou um vídeo sugerindo que a indústria offshore de gás natural de Israel será atacada a menos que o estado judeu resolva uma disputa de fronteira marítima com Beirute.

O grupo postou um vídeo no domingo mostrando imagens de drones de embarcações e plataformas de produção envolvidas na exploração dos enormes depósitos de gás offshore de Israel. O vídeo também mostrou as coordenadas de cada local apresentado. Começou com palavras de um discurso recente do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, alertando que “brincar com o tempo não adianta” na disputa territorial.

De acordo com o vídeo, a filmagem foi feita no sábado e no dia 9 de junho. As imagens foram capturadas em Karish, um campo em águas disputadas onde a empresa de upstream Energean, com sede em Londres, planeja começar a bombear gás sob um contrato com o governo israelense mais tarde. ano.

Imagens de vídeo divulgadas hoje 31 de julho de 2022 pela Resistência Islâmica #Hezbollah mídia militar no Líbano. As imagens são dos drones enviados em 9 de junho pela resistência #Karish campo de gás offshore em águas internacionais libanesas onde Israel se prepara para roubar gás libanês https://t.co/ALWEhzxgHwpic.twitter.com/xZxrbVhPZU — Marwa Osman || مروة عثمان (@Marwa__Osman) 31 de julho de 2022

A disputa territorial aumentou depois que o navio flutuante de produção, armazenamento e descarga (FPSO) da Energean chegou a Karish em junho. O campo está localizado a cerca de 90 km a oeste de Haifa, perto dos maiores empreendimentos de gás Leviathan e Tamar de Israel, e estima-se que contenha mais de 1,8 trilhão de pés cúbicos do combustível.













O presidente libanês Michel Aoun alertou na época que qualquer tentativa de explorar depósitos de gás na área contestada sem primeiro resolver a disputa seria vista como um “provocação e uma ação agressiva”. Jerusalém Ocidental insistiu que o bloco Karish está localizado inteiramente dentro da zona econômica exclusiva de Israel, conforme reconhecido pelas Nações Unidas, e não está sujeito à disputa marítima entre os países.

Os EUA estão mediando as negociações entre o Líbano e Israel. De fato, o vídeo do Hezbollah foi divulgado horas antes do encontro marcado com os líderes libaneses em Beirute, enviado dos EUA, Amos Hochstein. “Chegar a uma resolução é necessário e possível, mas só pode ser feito por meio de negociações e diplomacia”. o Departamento de Estado dos EUA disse no sábado em um comunicado.

As apostas são altas para o Líbano. Entrar no boom do gás da Bacia do Levante potencialmente ajudaria o país a aliviar uma crise de energia que levou a apagões frequentes. A receita gerada por contratos com produtores de gás também pode ajudar a acelerar a recuperação do Líbano de seu colapso financeiro, que se arrasta desde 2019.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

EUA ajudam Israel a se preparar para ‘escalada’ militar

Israel, que anteriormente era considerado pobre em depósitos de hidrocarbonetos, passou de importador líquido de combustíveis fósseis a auto-suficiente depois que a empresa norte-americana Noble Energy e outros exploradores começaram a liberar gás no Levante em 2000. Estima-se que o Leviatã detenha 18 trilhões de pés cúbicos de gás, e seu desenvolvimento permitiu que Israel se tornasse um importante exportador de combustível em 2019.