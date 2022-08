Sinais de alarme soam no Kosovo — CMIO

Barricadas sérvias cumprimentam as forças especiais da etnia albanesa enquanto Belgrado alerta a província separatista contra uma repressão

Sinos de igreja e sirenes de ataques aéreos tocaram em partes do Kosovo habitadas por sérvios étnicos no domingo, quando a polícia especial fortemente armada respondendo ao governo de etnia albanesa em Pristina apareceu nos cruzamentos administrativos com a Sérvia. Em Belgrado, o presidente Aleksandar Vucic disse que a Sérvia quer a paz, mas não permitirá a perseguição de seus cidadãos.

O primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, citou um acordo de 2011 com Belgrado para declarar todos os documentos e placas sérvias inválidos a partir de 1º de agosto e anunciou uma operação para aplicar “lei e justiça” a todos os territórios reivindicados por seu governo. A província da Sérvia, ocupada pela OTAN em 1999, declarou independência em 2008 com apoio dos EUA – mas não foi reconhecida por Belgrado.

A polícia especial bloqueou a principal passagem administrativa em Jarinje. Os moradores sérvios locais responderam erguendo suas próprias barricadas, assim como fizeram em 2011. Houve relatos, não confirmados até agora, de que pelo menos um sérvio havia sido ferido a bala.

O exército sérvio foi colocado em alerta, mas o Ministério da Defesa em Belgrado emitiu uma declaração no domingo de que nenhuma tropa cruzou a linha administrativa, dizendo que os rumores de que eles entraram em confronto com a polícia albanesa eram “desinformação” espalhados em nome de Pristina.













Dirigindo-se à nação no domingo, o presidente sérvio Aleksandar Vucic disse que as autoridades de Kosovo estavam aplicando seletivamente disposições de antigos acordos, que eles próprios nunca cumpriram. Ele também comparou a repressão planejada a documentos e placas de carros à operação militar da Croácia em 1995, que resultou no êxodo em massa de sérvios.

“Os sérvios não sofrerão mais atrocidades”, disse Vicic. Ele perguntou aos sérvios locais “para não cair em provocações” e os albaneses para “venha a seus sentidos”, ao mesmo tempo em que pedia aos apoiadores ocidentais de Pristina “prestar um pouco de atenção ao direito internacional e à realidade no terreno e não permitir que os seus tutelados causem conflitos.”

“Não queremos conflitos e não queremos guerra. Rezaremos pela paz e buscaremos a paz, mas deixe-me dizer imediatamente: não haverá rendição e a Sérvia vencerá. Se ousar começar a perseguir, assediar e matar sérvios, a Sérvia vencerá”, disse Vicic.

Outra barricada foi erguida em Kosovska Mitrovica, na ponte entre o lado sul da cidade, dominado pelos albaneses, e o norte, habitado pelos sérvios. A mídia local relata que várias centenas de albaneses étnicos se reuniram no lado sul, alguns deles armados. O avistamento levantou o espectro do pogrom de março de 2004, quando cerca de 50.000 albaneses incendiaram dezenas de aldeias, igrejas e mosteiros sérvios em toda a província. O tumulto durou vários dias antes que as forças de paz da OTAN respondessem para detê-lo.