Por que a Sérvia e Kosovo estão à beira da guerra novamente? — CMIO

Um conflito congelado por duas décadas pode irromper novamente como consequência da nova Guerra Fria sistêmica na Europa

As tensões entre Belgrado e Pristina ocorrem regularmente, como resultado do fato de que a questão do Kosovo não foi resolvida desde 1999, quando a província conquistou de fato a independência após a campanha da OTAN liderada pelos EUA contra a ex-Iugoslávia.

No entanto, desta vez há o risco de atritos mais ou menos rotineiros se transformarem em um conflito perigoso, porque o contexto mudou drasticamente.

O problema do Kosovo foi resolvido no final do século XX em estrita conformidade com a abordagem então dominante e na aparente ausência de uma alternativa. As disputas na maior parte da Europa (ou seja, fora da antiga URSS) foram resolvidas de acordo com as ideias de justiça da UE e, onde não puderam ser resolvidas amigavelmente, foi exercida pressão sobre aqueles que se rebelaram, até o uso da força militar (principalmente americano, como sempre).

Os atores mais recalcitrantes estavam nos Bálcãs – na primeira metade da década de 1990, ocorreu a guerra da Bósnia e, na segunda – o conflito do Kosovo.

Sem avaliar a qualidade e os aspectos morais da política nos últimos 25 anos, podemos falar do mais importante. A região desenvolveu-se em condições em que o único roteiro futuro para os vários estados era a eventual adesão à UE – cujas perspectivas variavam de relativamente próximas ou muito distantes, mas inevitáveis.

Não havia outras opções, nem planos B, C ou D. Assim, era a UE que regulava os processos que aconteciam localmente e, em geral, essa configuração era tida como certa.

Além disso, outras potências tradicionalmente ativas e importantes nos Balcãs – Rússia e Turquia – indicaram a sua presença (por vezes de forma bastante clara), mas não pretenderam ter uma voz decisiva na forma como as coisas foram organizadas. Esse quadro também definiu a margem de manobra para os países da região, incluindo aqueles que estavam mais ruidosamente insatisfeitos, como a Sérvia.

Agora, duas circunstâncias principais mudaram. Em primeiro lugar, a UE encontra-se num estado tão vulnerável que não está preparada para assumir plena responsabilidade pela situação política extremamente complexa na sua periferia imediata. Não pode prometer adesão e, mais precisamente – mesmo que tal promessa tenha sido feita, não garante nada.

A gestão da UE dos problemas dos Balcãs centrais – na Bósnia e no Kosovo – não conduziu ao resultado desejado ao longo do último quarto de século. Assim, é menos provável que dê certo agora. Porque a segunda circunstância é que a Rússia e o Ocidente (a UE mais os EUA e a OTAN) estão em estado de confronto agudo.

Como resultado, não há razão para esperar a ajuda de Moscou para resolver a situação (seja Kosovo ou Bósnia). Neste momento, a prática favorita do Ocidente de “interação seletiva” (trabalhamos em conjunto com a Rússia onde precisamos, recusamo-nos a nos envolver em outras questões) não pode mais ser aplicado. Não haverá cooperação: a Rússia e o Ocidente estarão em lados opostos das barricadas em todos os lugares, não importa o assunto em questão. Estamos em uma guerra fria sistêmica. E essa realidade pode influenciar muito o que acontecerá nos Balcãs.

A questão é até que ponto os atores regionais mantiveram sua paixão pelo confronto, vingança ou expansão. Há suspeitas de que esse zelo tenha se esgotado e emasculado. Mas se ainda queimar, forças externas entrarão na briga desta vez, apoiando os lados opostos.