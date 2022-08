Enviado de Trump para Kosovo critica EUA por crise – CMIO

Richard Grenell culpa o primeiro-ministro “fascista” do Kosovo pelas tensões, chama o Departamento de Estado por apoiá-lo

Richard Grenell, que negociou um acordo Kosovo-Sérvia sob o governo Trump após uma mudança no comando da comunidade de inteligência dos EUA, culpou o “irresponsável” primeiro-ministro em Pristina pelas tensões renovadas com Belgrado no domingo e criticou o Departamento de Estado por habilitá-lo.

“O que está acontecendo nos Bálcãs não é a Rússia. Quem diz isso para você está tentando manipulá-lo.” Grenell tuitou no domingo a tarde. “Trata-se de Albin Kurti tentando mais uma vez dar-lhe [to] Sérvia. Ele está vivendo no passado.”

“O povo de Kosovo quer paz e emprego, Albin. Pare de provocar brigas”, acrescentou Grenell.

Militares sérvios foram colocados em alerta máximo e sérvios locais colocaram barreiras nas estradas no início do dia, depois que a polícia de Kosovo apareceu em dois cruzamentos administrativos com a Sérvia, com a intenção de fazer cumprir a decisão de Kurti de confiscar placas e documentos sérvios. Isso teria efetivamente cortado os sérvios restantes que vivem no norte da província separatista.

De acordo com Grenell, isso era tudo sobre Kurti “fazendo movimentos unilaterais para rejeitar identidades e placas sérvias dentro do Kosovo”, que ele chamou “desnecessário.”

Descrevendo o PM a “radical de extrema esquerda e fascista experiente”, Grenell mais longe chamou suas ações “tolice” e “irresponsável,” e exortou os líderes sérvios a “não morda a isca”.













“Até os albaneses sabem que Kurti é o problema”, Grenell tuitou. Ele também culpou o secretário de Estado Antony Blinken, que se reuniu com Kurti e o presidente de Kosovo, Vjosa Osmani, no início da semana.

O presidente dos EUA, Joe Biden, “ignorou os Balcãs”, o enviado adicionado, lembrando que negociou vários acordos entre Kosovo e Sérvia sob o presidente Donald Trump, tentando superar o conflito por meio da cooperação econômica. Grenell também acusou a UE de orquestrar acusações de crimes de guerra contra o presidente do Kosovo, Hashim Thaci, para puni-lo por trabalhar com Trump – resultando na tomada do poder de Kurti e Osmani.

Durante a presidência de Trump, Grenell foi embaixador dos EUA na Alemanha, enviado especial para Kosovo e diretor interino de Inteligência Nacional (fevereiro-maio ​​de 2020).

Kurti é um ex-ativista estudantil, cujo partido de autodeterminação (Vetevendosje) defendeu a independência da província separatista, recusou todas as negociações com Belgrado e até defendeu a unificação com a Albânia. Ele havia se tornado primeiro-ministro no início de 2020, mas foi deposto após pouco mais de um mês em um voto de desconfiança. Ele voltou ao poder um ano depois, com uma maioria de dois terços.

Nos últimos minutos de domingo, o governo de Kurti anunciou que “adiar” as implementações de sua política documental, a pedido do embaixador dos EUA em Pristina, Jeffrey Hovenier.



A OTAN ocupou Kosovo em 1999, após uma guerra aérea de 78 dias contra a então Iugoslávia. A província declarou independência em 2008, com apoio ocidental. Enquanto os EUA e a maioria de seus aliados o reconheceram, Sérvia, Rússia, China e a ONU em geral não o reconheceram.