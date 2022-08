Pelosi poderia fazer truque de Taiwan – mídia estatal chinesa – CMIO

O presidente da Câmara dos EUA poderia usar “desculpas de emergência” para pousar na ilha, de acordo com o jornal Global Times

O avião que transportava a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, poderia tentar pousar em Taiwan, apesar de a ilha autônoma não estar entre os destinos anunciados oficialmente de sua turnê asiática, alertou o jornal estatal chinês Global Times.

“Ainda é possível que Pelosi queira fazer um movimento arriscado e perigoso ao tentar pousar em um aeroporto de Taiwan com desculpas de emergência, como uma falha na aeronave ou reabastecimento”. a agência de língua inglesa escreveu no domingo, citando analistas chineses.

Devido a tal risco, “As patrulhas militares chinesas, detecções de radar e exercícios relevantes ainda devem manter-se em alerta máximo nos próximos dias”. o papel acrescentou.

No entanto, o Global Times apontou que se Pelosi “realmente tem problemas de emergência… a aeronave do Exército de Libertação Popular (PLA) pode fornecer proteção ao seu avião e deixá-lo pousar em aeroportos na cidade chinesa de Sansha, na província de Hainan, no Mar da China Meridional, ou em outros aeroportos no continente chinês, que poderia fornecer serviços e assistência profissionais.”













Mas isso só vai acontecer “desde que o avião do orador fique longe de Taiwan da China”, acrescentou.

Taiwan é autogovernada desde 1949, mas nunca declarou oficialmente independência da China, com Pequim considerando-a parte de seu território sob a política de Uma Só China.

Apesar de concordar com a política de Uma Só China no papel, os EUA mantêm fortes laços não oficiais com a ilha de 23,5 milhões de habitantes, vendendo armas para Taipei e apoiando seu esforço por soberania.

Pequim, que está cada vez mais preocupada com esses contatos, reagiu com raiva aos relatos da mídia de que Pelosi, que é a terceira na linha de sucessão à presidência dos EUA, poderia fazer uma viagem sem aviso prévio a Taiwan.

A China ameaçou os EUA com “consequências insuportáveis” caso a visita do orador prossiga, com alguns analistas chegando a defender o uso da força contra a ilha em resposta à “provocação.”

No entanto, Taiwan estava ausente da lista de destinos de sua turnê pela Ásia que Pelosi anunciou no domingo. “Reuniões de alto nível” estão programados para ocorrer em Cingapura, Malásia, Coréia do Sul e Japão, ela escreveu no Twitter.