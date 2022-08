Ministro alemão foi condenado por ter admitido que Ocidente cometeu erros nas relações com Moscou

No documento divulgado pela mídia, Hermann afirmou que os líderes dos países ocidentais tinham tido a oportunidade de construir uma nova arquitetura de segurança no continente, levando em conta os interesses da Rússia e de outros repúblicas soviéticas, logo depois da Guerra Fria. Contudo, segundo a publicação, o Ocidente ignorou tal oportunidade ao fazer possível a expansão da OTAN para o Leste .

“São palavras incomuns para um politico dos ‘verdes’: há muito que o partido se abdicou dos seus ideais pacifistas, transformando-se de fato em um aliado de Kiev no conflito na Ucrânia. Claro que a iniciativa de Hermann de imediato provocou uma forte reação”, diz o artigo.

Segundo os jornalistas, o chefe da facção do Partido Democrático Liberal alemão no landtag (parlamento regional) de Baden-Wurttemberg, Hans-Ulrich Rulke, criticou estas declarações. Ele apelou para o primeiro-ministro do estado federal, Winfried Kretschmann, interferir na situação.