Suposto plano de Pelosi Taiwan revelado pela mídia local — CMIO

As reservas de hotel para o orador da Câmara e seu povo foram feitas, relataram vários meios de comunicação locais

A presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, pode chegar a Taiwan na terça-feira, afirmou uma emissora de TV local. As reservas para a delegação dos EUA, chefiada por um dos mais altos funcionários do país, foram feitas em um hotel cinco estrelas, revelou a TVBS News, citando fontes.

De acordo com o relatório, Pelosi e sua comitiva ficarão no Grand Hyatt Hotel, no distrito governamental oriental de Xinyi, em Taipei. Medidas de segurança relevantes foram tomadas para garantir sua segurança, disse o canal. As reservas também foram feitas em um hotel diferente no distrito de Zhongshan, acrescentou o relatório, citando rumores.

Os veículos locais Liberty Times e United Daily News também citaram fontes na segunda-feira dizendo que a visita de Pelosi seguiria em frente.

A possível visita de Pelosi à ilha chinesa autogovernada desencadeou uma reação irada de Pequim, que disse que Washington estava “brincando com fogo” e pode “queimar-se” como consequência.













Taiwan é autogovernada desde 1949, mas nunca declarou oficialmente independência da China, com Pequim considerando-a parte de seu território sob sua política de Uma Só China.

Apesar de concordar com a política de Uma Só China no papel, os EUA mantêm fortes laços não oficiais com a ilha de 23,5 milhões de habitantes, vendendo armas para Taipei e apoiando seu esforço por soberania.

Uma lista de destinos para sua turnê asiática que Pelosi compartilhou com o público não incluiu a ilha, enquanto o governo de Taiwan não comentou nenhum plano para receber o presidente da Câmara dos EUA.

Pequim lançou um exercício militar perto de Taiwan quando Pelosi partiu do continente dos EUA para o Havaí no último fim de semana. Alguns meios de comunicação chineses especularam que seu avião pode declarar uma emergência para fornecer um pretexto para o pouso em Taipei.