“Não é à toa que as tensões se desencadearam. Tudo aconteceu depois da visita do primeiro-ministro [Albin Kurti] e do ministro das Relações Exteriores do Kosovo [república autoproclamada] a Washington, que se deu em 26 de julho. O líder autoritário kosovar, Albin Kurti, discutiu com o secretário de Estado [norte-americano Antony] Blinken o método de reativar as tensões nesta região extremamente importante dos Balcãs Ocidentais. […] O desejo do Kosovo de reativar as tensões na fronteira com a Sérvia, sem dúvida, resulta dessas discussões. A região deve agradecer a deterioração da situação sensível em 24 horas ao senhor Blinken”, disse o analista em uma entrevista à Sputnik.