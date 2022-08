Condenação por feitiçaria anulada após 329 anos — CMIO

Uma professora e sua classe convenceram Massachusetts a cassar uma condenação do Julgamento das Bruxas de Salem de 1692

O estado americano de Massachusetts revogou uma condenação por bruxaria de mais de 300 anos atrás, depois que uma professora e seus alunos fizeram campanha para limpar o nome de uma mulher doente mental condenada durante os notórios julgamentos das bruxas de Salem.

A exoneração de Elizabeth Johnson Jr., de 22 anos, faz parte de uma lei orçamentária de US$ 53 bilhões assinada pelo governador de Massachusetts, Charlie Baker, na quinta-feira, cerca de 329 anos depois que a mulher foi acusada de ser bruxa.

Johnson Jr estava entre mais de 200 pessoas suspeitas de praticar bruxaria durante os julgamentos das bruxas de Salem entre 1692 e 1693. Os julgamentos, que foram alimentados por superstições, medo de doenças e outras paranóias, viram 19 pessoas enforcadas e uma pessoa esmagada até a morte por pedras. Johnson foi um dos 10 outros considerados culpados de feitiçaria e condenados à morte. No entanto, devido a uma ordem do governador William Phips em 1693, essas execuções foram suspensas. Johnson Jr morreu em 1747 aos 77 anos.

Enquanto a maioria das mulheres marcadas como bruxas durante os julgamentos tiveram seus nomes limpos, Johnson Jr foi até agora deixado de fora, presumivelmente devido a ela não ter descendentes lutando para limpar seu nome.













Isso levou a professora de educação cívica Carrie LaPierre e seus alunos do ensino médio de North Andover a lançar uma campanha para limpar a condenação da mulher, auxiliada pela senadora estadual Diana DiZoglio, que ajudou a defender a causa e, finalmente, incluiu a moção no projeto de lei orçamentária anual do estado.

LaPierre disse ao New York Times que teve a ideia enquanto ela e sua turma cobriam a notória caça às bruxas como parte do currículo anual da escola.

Durante as aulas, ela percebeu que, ao contrário das dezenas de mulheres e homens considerados culpados pelas autoridades da cidade de Salem, o nome de Johnson nunca foi oficialmente limpo.

A classe então fez uma petição a um legislador local sobre as perspectivas de anular a decisão, e seu pedido acabou chegando ao senador do estado de Massachusetts DiZoglio.

DiZoglio testemunhou ao senado estadual sobre o caso em maio passado, dizendo “Nunca seremos capazes de mudar o que aconteceu com vítimas como Elizabeth, mas pelo menos podemos esclarecer as coisas.”