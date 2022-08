EUA reforçarão laços militares com Nova Zelândia em meio à crescente influência da China no Pacífico

“A liderança que a Nova Zelândia e a Austrália demonstram na região do Pacífico Sul é extremamente importante. Ela nos ajuda a entregar coisas que aquelas nações do Pacífico Sul precisam e querem”, afirmou ele, após lembrar o discurso de 12 de julho de Kamala Harris, vice-presidente dos EUA, no Fórum das Ilhas do Pacífico (PIF, na sigla em inglês). A iniciativa foi entendida na época como tentativa de responder à turnê diplomática pela região do chanceler chinês Wang Yi.