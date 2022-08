Ocidente jogou os princípios do comércio global ‘no lixo’ – Putin – CMIO

Sanções ocidentais são motivadas por interesses políticos oportunistas, afirma o presidente russo

O Ocidente não conseguiu “consequências óbvias” em conta ao impor sanções e tem efectivamente “jogado no lixo” princípios do comércio global, disse o presidente russo, Vladimir Putin, na segunda-feira.

Falando em uma reunião virtual sobre a indústria de metais da Rússia, o presidente observou que o setor continua enfrentando desafios à luz das sanções ocidentais. Ele destacou o problema do acesso limitado aos mercados internacionais e a proibição da compra de equipamentos estrangeiros para a produção de conexões, laminados e chapas de aço na Rússia.

“Como já disse, essas decisões foram tomadas pelos países ocidentais por interesses políticos, aliás, atuais, oportunistas e não refletindo as realidades nem na política mundial, nem na economia mundial”. ele alegou.

Vladimir Putin argumentou que as sanções ocidentais não levaram em conta “consequências óbvias”, como o aumento do custo dos materiais de construção no mercado internacional e o estímulo da inflação global.

“O declínio do bem-estar e da qualidade de vida dos cidadãos comuns, principalmente na Europa, não interessa aos políticos, sem falar em coisas como a adesão aos princípios da Organização Mundial do Comércio. Essas coisas foram simplesmente jogadas no lixo”. acrescentou o líder russo.













Putin descreveu as tentativas de limitar a indústria de metais da Rússia como uma manifestação flagrante de concorrência desleal, uma tentativa do Ocidente de impedir os negócios russos e reconfigurar os mercados mundiais a seu favor.

Países ocidentais, incluindo Estados Unidos e membros da UE, impuseram sanções abrangentes a quase todos os aspectos da economia russa desde o lançamento da ofensiva militar de Moscou na Ucrânia no final de fevereiro. As medidas incluem limitações ao petróleo e gás russos, bens e serviços financeiros.

No mês passado, Putin classificou as sanções como ilegítimas, dizendo que ignoram os princípios fundamentais de respeitar a soberania de outra nação e a não interferência em seus assuntos internos. Ele insistiu que tais ações não apenas prejudicam as relações entre Estados e povos, mas minam o sistema legal global.

Putin também reiterou a posição de Moscou de que sempre será um parceiro confiável e responsável para aqueles que estão comprometidos com uma cooperação empresarial mutuamente benéfica e previsível. Ele prometeu, no entanto, que a Rússia não trabalhará em seu próprio prejuízo com “aqueles que são claramente hostis conosco”.