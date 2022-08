As exportações da Turquia para a Rússia saltam em meio a sanções – CMIO

As exportações turcas para a Rússia aumentaram em junho, à medida que os alimentos tradicionais se juntaram ao aumento dos embarques de máquinas e equipamentos, informou o Instituto Turco de Estatística na sexta-feira.

De acordo com o relatório, as exportações para a Rússia aumentaram 46% ano a ano, para US$ 791 milhões no mês passado, colocando o país a caminho de se tornar o quinto maior fornecedor de bens da Rússia, acima do décimo lugar em 2021. Sanções ocidentais relacionadas à Ucrânia fez com que Moscou importasse menos de países reconhecidos como “hostil”, colocando a Turquia à frente da Itália, Polônia, Japão, Holanda, França e EUA. China, Bielorrússia, Alemanha e Cazaquistão foram os maiores fornecedores da Rússia em maio, e analistas preveem que essas nações manterão suas posições no futuro próximo.

Os embarques de frutas turcas, como pêssegos e cerejas, para a Rússia aumentaram acentuadamente em junho. Os fornecedores turcos enviaram US$ 168 milhões em frutas e nozes para a Rússia no mês passado, 33% a mais do que em junho de 2021 (US$ 113 milhões) e duas vezes mais do que em maio de 2022 (US$ 72 milhões).

No entanto, a Rússia também importou uma quantidade substancialmente maior de máquinas, equipamentos e componentes eletrônicos turcos em junho, em relação aos meses anteriores. As entregas de equipamentos e dispositivos mecânicos saltaram de US$ 73 milhões em maio para US$ 102 milhões em junho, máquinas e equipamentos elétricos subiram de US$ 28 para US$ 32 milhões, automóveis e componentes de US$ 25 para US$ 34 milhões e produtos plásticos de US$ 34 para US$ 48 milhões.













No geral, os embarques turcos para a Rússia foram os mais altos em um único mês desde pelo menos o início de 2010, de acordo com o banco de dados comercial da ONU Comtrade.

Enquanto isso, no primeiro semestre de 2022, a Rússia recebeu apenas 2,3% (ou US$ 2,9 bilhões) do total de exportações da Turquia (US$ 125,9 bilhões), já que os embarques estavam mais focados nos EUA e na UE. No entanto, no mesmo período, a Rússia se tornou a principal fonte de importações turcas, com o valor chegando a US$ 27,7 bilhões (16% do total de importações do país). O petróleo e o gás representaram mais de 60% desse total.

O comércio bilateral pode aumentar ainda mais em escopo e volume, já que os dois países estão discutindo a mudança para a liquidação do comércio na moeda da Turquia, a lira. Isso permitiria que Moscou usasse a moeda ao comprar bens e serviços de fornecedores locais, evitando assim o dólar e o euro sancionados, dizem analistas.

