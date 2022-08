Sistema de foguetes Mars-II chega à Ucrânia — CMIO

O sistema de lançamento de foguetes faz parte da mais recente transferência de armas de Berlim para Kiev.

O terceiro de um lote de sistemas de foguetes de lançamento múltiplo Mars-II (MLRS) da Alemanha chegou à Ucrânia, anunciou o ministro da Defesa do país, Alexey Reznikov, no Twitter na segunda-feira.

“Terceiro irmão da família Long Hand – MLRS MARS II da Alemanha – chegou à Ucrânia. Obrigado à Alemanha e pessoalmente à minha colega #Ministra da Defesa Christine Lambrecht por esses sistemas. Nossos artilheiros saúdam nossos parceiros alemães!” o ministro tuitou.

O Mars-II é uma modificação desenvolvida na Alemanha, Itália e França para o lançador de foguetes múltiplos MLRS M270 fabricado nos EUA. Segundo a empresa alemã KMW, uma das produtoras do sistema, o Mars-II é capaz de disparar até 12 mísseis por minuto com alcance superior a 70 quilômetros. Esses mísseis podem ser guiados usando um GPS ou mísseis ejetores de minas.

Berlim confirmou o envio para a Ucrânia dos sistemas de foguetes na semana passada, juntamente com três obuses autopropulsados ​​PzH 2000, totalizando dez desses equipamentos. Em seus comentários na semana passada sobre o assunto, a ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, também falou de cinco armas antiaéreas autopropulsadas ‘Gepard’, enquanto Berlim havia prometido anteriormente pelo menos 30. Kyiv confirmou ter recebido três deles, juntamente com “dezenas de milhares de rodadas” de munição.













Além disso, Berlim enviou um radar de artilharia do tipo Cobra para a Ucrânia, com entrega prevista para setembro. Segundo Lambrecht, Kiev já assinou o contrato para os materiais e as tropas devem começar a treinar para “este sistema altamente complexo”.

Relatos da mídia sugerem que os soldados ucranianos também deveriam ter começado a treinar no sistema de mísseis antiaéreos Iris-T SLM, que é o sistema de defesa aérea mais avançado da Alemanha. Esse anúncio já havia causado confusão porque as forças armadas da Alemanha supostamente não têm uma versão terrestre do Iris-T. No entanto, Kiev não deve receber o sistema antes de novembro, de acordo com relatórios.

Apesar das entregas, as autoridades alemãs enfrentaram críticas sobre o que foi considerado um apoio militar sem brilho à Ucrânia. Os críticos acusaram Berlim de relutar em enviar suprimentos militares necessários e criticaram as entregas lentas. A chefe do comitê de defesa do Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, criticou o gabinete do chanceler alemão Olaf Scholz sobre esta questão.

“O ponto mais estreito que retarda o compromisso militar da Alemanha é, por qualquer motivo, a chancelaria”, disse o deputado do Partido Democrático Livre (FDP), em entrevista ao grupo de mídia Bayern publicada no sábado.

De sua parte, a ministra da Defesa Lambrecht disse repetidamente que os estoques militares da Alemanha são limitados, o que pode explicar quaisquer discrepâncias.