“Como já foi observado muitas vezes, as ações prejudiciais do Reino Unido para espalhar a russofobia, disseminar informações enganosas sobre nosso país, apoiar o regime neonazista de Kiev, receberão uma resposta adequada e resoluta do lado russo. A escolha a favor do confronto é uma decisão consciente do sistema político britânico, que tem total responsabilidade pelas consequências”, sublinhou o Ministério das Relações Exteriores russo.