Major de tecnologia russo lança serviço meteorológico emblemático no exterior — CMIO

Baseado na tecnologia exclusiva Meteum, o ‘Yandex.Weather’ estará disponível pela primeira vez no México e no Brasil

A gigante de tecnologia russa Yandex está lançando um novo serviço meteorológico de front-end para empresas estrangeiras, disse a empresa em um comunicado de imprensa na sexta-feira.

“Yandex.Weather começa a trabalhar com empresas estrangeiras. Soluções baseadas em Meteum… serão usadas em diferentes países. O primeiro será México e Brasil,“, disse.

De acordo com a empresa, o Yandex.Weather é único devido à tecnologia por trás dele – Meteum, “a primeira tecnologia de previsão do tempo do mundo, cujos algoritmos se baseiam não apenas na coleta de dados de dispositivos, mas também nas mensagens dos usuários.”

A empresa espera que o serviço ganhe popularidade em várias esferas, desde aviação, transporte e construção até seguros, agricultura e serviços públicos.













“O clima afeta as vendas, entre outras coisas. Sabe-se que a demanda geralmente aumenta em dias ensolarados, e as compras online aumentam em dias frios. Ao levar esses fatores em consideração, você pode fazer negócios com mais eficiência,“, disse Yandex.

“Não só as pessoas dependem do clima, mas as empresas também. Nosso objetivo é fornecer a eles os dados meteorológicos precisos de que precisam para tomar decisões. Ao mesmo tempo, não temos apenas soluções prontas para diferentes indústrias, mas também a capacidade de adaptá-las às necessidades de uma empresa específica,” disse o chefe da Yandex.Weather, Alexander Ganshin, conforme citado no comunicado de imprensa.

A Yandex é a maior empresa de tecnologia da Rússia. Seu serviço de previsão do tempo baseado na tecnologia Meteum foi lançado pela primeira vez em 2015. Em julho do ano passado, apresentou uma versão aprimorada da tecnologia – Meteum 2.0. Ao contrário de seu antecessor, ele incorporou mensagens de usuários como fonte de previsões. A empresa disse que isso melhorou a precisão de suas previsões de curto prazo em 20%. Além dos dados do usuário, a tecnologia usa cinco modelos de previsão diferentes, incluindo imagens de satélite e dados de radar.

