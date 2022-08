Grande comprador cancela acordo de trigo ucraniano – Reuters — CMIO

O Egito cancelou um pedido de 240.000 toneladas de trigo ucraniano que havia sido reservado para entrega em fevereiro e março, mas não enviado devido ao conflito na Ucrânia, informou a Reuters nesta semana. Isso ocorre no momento em que Kiev se prepara para retomar as exportações de grãos pelo Mar Negro após um acordo com Moscou.

A autoridade de compras do Egito liberou os fornecedores de suas obrigações contratuais nesta semana, disse a Reuters citando suas fontes, acrescentando que não está claro se os contratos foram cancelados antes ou depois que o acordo intermediado internacionalmente foi alcançado.

Depois de não conseguir receber seu suprimento da Ucrânia, o Egito, um dos maiores importadores de trigo do mundo, comprou o grão em outro lugar. Segundo relatos da mídia, em junho o país comprou mais de um milhão de toneladas de trigo da Romênia, Bulgária, França e Rússia. A Bloomberg informa que o Egito agora tem mais de sete meses de estoques de trigo.

Moscou e Kiev concordaram em reiniciar as exportações de grãos através do Mar Negro na sexta-feira passada, com o primeiro navio previsto para zarpar dentro de dias. Estima-se que 20 milhões de toneladas de grãos estão aguardando embarque dos portos ucranianos.

O acordo foi saudado pelo secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, como “um farol de esperança e alívio” e foi amplamente descrito como um avanço diplomático que faria muito para aliviar a crise alimentar global.













A principal exportação de grãos da Ucrânia, o milho, responde por mais de 15% da oferta global. O maior comprador é a UE, que o utiliza principalmente como ração animal. A participação da Ucrânia nas exportações mundiais de trigo em 2021 foi de 10%, sendo o Egito e a Indonésia seus principais clientes. O país da Europa Oriental ocupa o quinto lugar entre os exportadores globais de trigo, depois dos EUA, Canadá, Rússia e UE. A Ucrânia produz apenas 3% da produção global total de trigo, de acordo com dados do ramo de economia e negócios do jornal Ukrainska Pravda. Entre as outras exportações de grãos do país estão cevada, milheto, aveia e centeio.

