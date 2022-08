EUA têm proposta de retorno mútuo ao acordo nuclear com o Irã, diz Casa Branca – CMIO

Teerã, no entanto, sustenta que a ressurreição do acordo histórico depende apenas da “vontade” de Washington

Washington desenvolveu uma proposta para um retorno mútuo ao acordo nuclear do JCPOA de 2015 com o Irã, disse o presidente dos EUA, Joe Biden, na segunda-feira. O presidente fez a observação em um comunicado antes da décima conferência de revisão do Tratado de Não Proliferação (TNP).

“Através da diplomacia – em coordenação com nossos aliados e parceiros regionais – desenvolvemos uma proposta para garantir um retorno mútuo à plena implementação do Plano de Ação Integral Conjunto para garantir que o Irã não adquira uma arma nuclear”. Biden disse, sem dar mais detalhes.

O Irã, por sua vez, disse que o renascimento do acordo nuclear depende principalmente dos EUA “vai” e que Washington deve mostrar sua prontidão para alcançar um resultado de longo prazo. No futuro próximo, “possivelmente podemos testemunhar uma nova rodada de negociações”, O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, disse.













“Esperamos os europeus, que enfatizam a necessidade do retorno ao [nuclear] acordo, reiterar aos EUA que retomar a implementação do acordo depende da vontade dos EUA e esta é uma via de mão dupla”, Kanaani disse em seu evento semanal de imprensa na segunda-feira.

O acordo multilateral do JCPOA foi deixado no limbo desde a decisão de 2018 do então presidente dos EUA, Donald Trump, que se retirou unilateralmente do acordo. Enquanto Trump acusou Teerã de violar de alguma forma o “espírito” do acordo, os observadores internacionais confirmaram repetidamente a conformidade do Irã com ele.

Desde então, Washington reimpôs as velhas e introduziu novas sanções contra Teerã. Em resposta, o Irã suspendeu gradualmente suas obrigações do JCPOA, instalando novos equipamentos de enriquecimento de urânio e expandindo seu programa nuclear. Até agora, os esforços diplomáticos para reviver o acordo não produziram nenhum resultado tangível, apesar de várias rodadas de negociações multinacionais ocorrendo.