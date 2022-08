Cortar laços com a Rússia é ‘absurdo e perigoso’ – oficial alemão – CMIO

Isolar a Rússia e encerrar a cooperação econômica com Moscou é perigoso para a Alemanha, disse o primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, ao jornal Die Zeit nesta semana, reiterando seu apelo por uma solução diplomática para o conflito na Ucrânia.

“Acho que a ideia de isolar a Rússia permanentemente ou nunca mais cooperar economicamente é absurda e perigosa… Uma Rússia orientada para a China e sem vínculos com a Europa é muito mais perigosa para nós,” Kretschmer disse à agência de notícias.

O funcionário disse estar preocupado com o impacto das sanções à Rússia na economia alemã e na segurança energética. Ele convocou “pragmatismo” nas relações com Moscou e para a UE facilitar as negociações de paz e um “congelar” do conflito na Ucrânia, acrescentando que um cessar-fogo não apenas acabaria com as mortes, mas “criar uma oportunidade para o fornecimento de matérias-primas”, principalmente combustíveis fósseis e grãos.

Cerca de metade dos lares alemães depende do gás para eletricidade e aquecimento, e cerca de um terço da energia para a indústria alemã vem do gás. Antes do conflito na Ucrânia, até metade desse gás era fornecido pela Rússia. No entanto, as entregas caíram nas últimas semanas devido a razões técnicas ou políticas.













De acordo com Kretschmer, apesar dos ambiciosos planos de transição energética e agendas políticas, a Alemanha precisará de fornecimento de gás da Rússia pelo menos nos próximos cinco anos.

“Se percebermos que não podemos, por enquanto, desistir do gás russo, então é amargo, mas é a realidade, e devemos agir em conformidade,” Kretschmer disse, acrescentando que, além dos moradores comuns que não poderão aquecer suas casas no inverno, a indústria alemã está em risco se o suprimento de gás russo for perdido.

“Todo o nosso sistema económico corre o risco de entrar em colapso. Se não tomarmos cuidado, a Alemanha pode se desindustrializar,”, afirmou. No mês passado, Kretschmer disse que a Alemanha precisa garantir o fornecimento confiável de combustível antes de aplicar sanções à Rússia.

