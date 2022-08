EUA dizem que submarinos da Austrália sob AUKUS são movidos e não armados com energia nuclear

“Alguns perguntaram sobre nossa nova parceria com o Reino Unido e a Austrália, conhecida como AUKUS. Por meio dessa parceria, a Austrália adquirirá submarinos. Quero enfatizar que esses submarinos serão movidos a energia nuclear, não armados com energia nuclear”, disse Blinken na Conferência de Revisão do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) nas Nações Unidas, em Nova York.