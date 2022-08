O Ocidente ficará sem dinheiro para apoiar a Ucrânia – ex-assessor do Pentágono – CMIO

Coronel aposentado reivindica fundos destinados à Ucrânia acabam nas mãos do complexo militar-industrial e acabarão por secar

O Ocidente acabará perdendo o interesse no conflito na Ucrânia e ficará sem recursos para apoiar Kiev em sua guerra contra a Rússia, disse um ex-oficial militar dos EUA.

“Não há estratégia. O que temos é impulso”, O coronel aposentado Douglas MacGregor disse ao juiz Andrew Napolitano em seu canal no YouTube na sexta-feira.

Em uma ampla entrevista, MacGregor disse que grande parte da ajuda militar destinada à Ucrânia nunca chega ao próprio país.

“A maior parte do dinheiro vai para o Departamento de Defesa para compensar as forças armadas pelo movimento de equipamentos e recursos para a Europa. Esse dinheiro, por sua vez, é transferido para as indústrias de defesa, os empreiteiros que apoiam e fornecem os equipamentos de reposição”, disse. disse ele, acrescentando que “toda a operação circular enriquece a todos que são importantes para o Capitólio em termos de reeleição.”

MacGregor chamou a situação de “jogo de conchas” que enriquece o complexo militar-industrial, as mesmas pessoas que ajudam os políticos a serem reeleitos em Washington.













“Minha opinião é que esta guerra na Ucrânia não terminará com um estrondo, mas com um gemido, que eventualmente ficaremos sem recursos”, disse. ele disse, acrescentando que os problemas domésticos no Ocidente vão ofuscar o conflito.

“Teremos tantos problemas em casa aqui nos Estados Unidos que não vamos mais nos preocupar com [Ukraine]” ele disse.

Em uma combinação de pacotes de ajuda, os EUA estão enviando cerca de US$ 54 bilhões para a Ucrânia em ajuda econômica e militar, com aproximadamente US$ 12 bilhões em armas.

Ao mesmo tempo, a economia dos EUA encolheu 0,9 por cento no segundo trimestre deste ano, que é o segundo trimestre consecutivo de contração econômica, o que tecnicamente atende a uma definição de recessão. Juntamente com a inflação mais alta desde 1981, a economia dos EUA enfrenta um período de “estagflação” – definido como baixo crescimento com alta inflação.

Esses desafios econômicos, que estão prejudicando as carteiras dos americanos, levaram muitos críticos a questionar o alto preço de financiar o esforço de guerra ucraniano enquanto os americanos lutam em casa.