Voluntário francês na Ucrânia: 'Testemunhei a encenação em Bucha'

Após visitar a fronteira do país com a Polônia, ele esteve em Bucha, subúrbio da região de Kiev, onde relatou ter visto prisioneiros russos sendo torturados e mortos , além de combatentes ucranianos preparando o “palco” de uma armação para culpar a Rússia por promover massacres contra civis.

“Quando falo de assassinato e tortura, falo do assassinato e tortura dos militares russos. Os oficiais foram os primeiros a ser executados. Ouvi gritos quando os “homens do [Batalhão] Azov” perguntaram quem era o oficial. Assim que receberam a resposta, eles imediatamente atiraram na cabeça daquela pessoa”, comentou.

Bocquet observou que ele frequentemente interagiu com as Forças Armadas ucranianas e, principalmente, com as tropas do Azov, que o chocaram com seu tratamento desumano de russos, judeus e pessoas de outras raças.