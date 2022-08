Sobe o número de mortos por inundação devastadora nos EUA – CMIO

Pelo menos 30 pessoas em Kentucky foram mortas por chuvas torrenciais, enquanto centenas continuam desaparecidas

O número de mortos nas inundações devastadoras da semana passada no leste de Kentucky subiu para pelo menos 30 e, com centenas de pessoas ainda desaparecidas, a busca por sobreviventes provavelmente se arrastará por semanas, disse o governador Andy Beshear nesta segunda-feira.

“Se as coisas não fossem difíceis o suficiente para as pessoas desta região, eles estão recebendo chuva agora”, Beshear disse em uma coletiva de imprensa, observando que quatro dos condados que foram atingidos pela tempestade da semana passada estão sob novos avisos de inundação. “Há um potencial de tempestade severa hoje em todas as áreas impactadas. Isso não está certo.”

Entre os mortos estavam pelo menos seis crianças, incluindo quatro irmãos – de dois a oito anos – que foram varridos pelas águas da enchente enquanto sua família se agarrava a uma árvore. Beshear disse que as autoridades estaduais estão cientes dos restos mortais de outras vítimas além das 30 pessoas que foram confirmadas como mortas.













A região foi inundada com oito a 10,5 polegadas de chuva em um período de 24 horas abrangendo partes de quarta e quinta-feira. A maioria dos habitantes de Kentucky estava dormindo quando as águas da enchente começaram a engolir casas e empresas durante a noite. O rio North Fork Kentucky supostamente subiu 18 pés entre meia-noite e 10 da manhã de quinta-feira, excedendo seu estágio de inundação em mais de 14 pés e superando seu nível recorde anterior em seis pés.

Mais de 12.000 residências permaneciam sem energia desde a manhã de segunda-feira, quatro dias após a tempestade. Centenas de pessoas cujas casas foram destruídas ou inabitáveis ​​buscaram refúgio em parques, igrejas e trailers fornecidos pelo Estado, entre outros lugares. O Tribunal do Condado de Breathitt foi reaproveitado como um abrigo.

Tropas da Guarda Nacional de Kentucky, West Virginia e Tennessee ajudaram nos esforços de busca e recuperação, resgatando mais de 650 pessoas retidas por via aérea. Equipes do Estado resgataram cerca de 750 pessoas de barco. Dezenas de estradas e pontes foram arrastadas ou bloqueadas por deslizamentos de terra ou detritos.

A tempestade atingiu o coração da região dos Apalaches, no Kentucky, que inclui algumas das áreas mais pobres dos EUA. Beshear disse que muitas pessoas não tinham seguro contra enchentes porque era muito caro. O toque de recolher foi imposto em pelo menos dois dos condados devastados por causa de saques.