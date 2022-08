Blinken: com base no que foi acordado, EUA estão prontos para prosseguir com acordo nuclear com Irã





“A União Europeia [UE] apresentou a melhor proposta com base em muitos e muitos meses de discussões, negociações, conversas. É muito consistente com algo que eles apresentaram em março e que concordamos que estamos buscando”, disse Blinken. “Resta ver se o Irã está disposto e é capaz de seguir em frente. Portanto, continuamos preparados para avançar com base no que foi acordado. Ainda não está claro se o Irã está preparado para isso.”

Em 2015, o Irã assinou o acordo nuclear formalmente conhecido como Plano Abrangente de Ação Conjunta (JCPOA) com os Estados Unidos, China, França, Rússia, Alemanha, Reino Unido e União Europeia. O acordo exigia que o Irã reduzisse seu programa nuclear e reduzisse suas reservas de urânio em troca de alívio das sanções, incluindo o levantamento do embargo de armas cinco anos após a adoção do acordo.

Em 2018, os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do JCPOA e impuseram sanções abrangentes ao Irã, levando Teerã a abandonar amplamente suas obrigações sob o acordo.

No entanto, as partes do acordo, juntamente com os Estados Unidos, desde então iniciaram negociações para reviver o JCPOA conduzindo negociações. Após uma rodada de negociações indiretas no Catar em julho, o enviado especial dos EUA para o Irã, Robert Malley, disse que o Irã acrescentou novas demandas não relacionadas ao acordo original.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, disse em julho que Teerã está pronto para negociar um acordo nuclear forte e durável com base nos interesses mútuos de todas as partes envolvidas, em vez do que ele descreve como demandas unilaterais “mutuamente exclusivas” dos Estados Unidos.





