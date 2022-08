Turquia nomeia possível data do primeiro embarque de grãos ucranianos — CMIO

O primeiro navio que transportava os grãos ucranianos anteriormente bloqueados pode deixar o porto em 1º de agosto, disse o porta-voz presidencial turco Ibrahim Kalin no domingo, conforme citado pelo jornal turco Star.

“O primeiro navio com grãos da Ucrânia pode partir amanhã de manhã,-Kalin disse.

Segundo o responsável, vários navios já foram carregados e preparados para a partida.

“Restam um ou dois pequenos problemas, se forem resolvidos antes da noite, existe a possibilidade de sair [to sea] amanhã de manhã,” ele adicionou.

De acordo com a CNN Turk, a primeira caravana transportando grãos ucranianos será composta por 16 navios de carga seca. Eles estão programados para chegar às águas territoriais turcas em 3 de agosto, escoltados por drones. Além disso, a passagem dos navios será monitorada por representantes do Centro de Coordenação Conjunta (JCC), com sede em Istambul, por meio de satélites.

O acordo de grãos, um pacote de documentos destinado a desbloquear carregamentos agrícolas ucranianos presos nos portos do Mar Negro em meio à operação militar russa, foi assinado em Istambul em 22 de julho. Além disso, um memorando foi assinado no mesmo dia entre a Rússia e a ONU, estipulando que a organização se junte ao esforço de levantar sanções que impedem a exportação de produtos agrícolas e fertilizantes da Rússia.

