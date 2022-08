EUA sancionam empresas de Hong Kong, Emirados Árabes Unidos e Irã

Os EUA sancionaram uma empresa com sede nos Emirados Árabes Unidos, três empresas com sede em Hong Kong e várias outras empresas asiáticas por facilitar a venda de milhões de dólares em petróleo iraniano para embarque para o leste da Ásia.

O Tesouro norte-americano impôs sanções à Farwell Canyon HK Limited, Shekufei International Trading Co. Limited e PZNFR Trading Limited, todas com sede em Hong Kong. A Blue Cactus Heavy Equipment and Machinery Spare Parts Trading, com sede nos Emirados Árabes Unidos, também foi atingida.

O portal South China Morning Post relembrou que a última rodada de sanções contra as vendas de petróleo iraniano ocorreram quando os EUA tentaram reentrar no acordo nuclear com o Irã, do qual o ex-presidente dos EUA Donald Trump saiu em maio de 2018.

O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, tem trabalhado para renovar o acordo, que colocou restrições ao programa nuclear do Irã em troca de bilhões de dólares em alívio de sanções. O Irã insiste que nunca recebeu o dinheiro.

“Até que o Irã esteja pronto para retornar à plena implementação de seus compromissos [no âmbito nuclear], continuaremos a aplicar sanções à venda ilícita de petróleo e petroquímicos iranianos”, disse Brian Nelson, funcionário do Tesouro dos EUA.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse em comunicado que “até que o Irã esteja pronto para retornar à plena implementação” do acordo nuclear iraniano, “continuaremos a usar nossas autoridades de sanções para direcionar as exportações de petróleo, produtos petrolíferos e produtos petroquímicos do Irã“.

