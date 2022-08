O mundo está ‘um erro de cálculo longe da aniquilação nuclear’ – chefe da ONU – CMIO

O secretário-geral Antonio Guterres alertou que a humanidade corre o maior risco visto desde a Guerra Fria

As crescentes tensões geopolíticas em todo o mundo colocaram a população global em maior risco de ser exterminada por armas nucleares desde o fim da Guerra Fria, alertou o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres.

“Hoje, a humanidade é apenas um mal-entendido, um erro de cálculo longe da aniquilação nuclear.” Guterres disse na segunda-feira na conferência de revisão do Tratado de Não Proliferação (TNP) em Nova York. Ele exortou as nações do mundo a “colocar a humanidade em um novo caminho em direção a um mundo livre de armas nucleares”.

O chefe da ONU afirmou que os conflitos em todo o mundo, as violações dos direitos humanos, a crise climática e a pandemia de Covid-19 “Colocaram nosso mundo sob maior estresse do que enfrentou em nossas vidas.” Os riscos de uma guerra nuclear estão no nível mais alto desde o auge da Guerra Fria, acrescentou.

“A humanidade corre o risco de esquecer as lições forjadas nos terríveis incêndios de Hiroshima e Nagasaki” disse Guterres. “As tensões geopolíticas estão atingindo novos patamares. A competição supera a cooperação e a colaboração. A desconfiança substituiu o diálogo e a desunião substituiu o desarmamento”.

O TNP deve ser fortalecido para “torná-lo adequado para o mundo preocupante ao nosso redor”, disse o secretário-geral, citando o conflito Rússia-Ucrânia e as tensões no Oriente Médio e na Península Coreana. “Quase 13.000 armas nucleares estão agora sendo mantidas em arsenais em todo o mundo. Tudo isso em um momento em que os riscos de proliferação estão crescendo e as proteções para evitar a escalada estão enfraquecendo.”

As nuvens que se separaram após o fim da Guerra Fria estão se reunindo mais uma vez. Tivemos uma sorte extraordinária até agora, mas a sorte não é uma estratégia. Tampouco é um escudo contra as tensões geopolíticas que se transformam em conflito nuclear.

Guterres lamentou que os países estejam buscando segurança investindo centenas de bilhões de dólares para estocar “armas apocalípticas que não têm lugar em nosso planeta”. Ele argumentou que tentar reduzir o risco de guerras não é suficiente porque “eliminar as armas nucleares é a única garantia de que elas nunca serão usadas”.













O chefe da ONU disse que viajará ao Japão para o aniversário do bombardeio nuclear de Hiroshima, em 6 de agosto, e depois fará escalas em outros países da Ásia-Pacífico para conversar com seus líderes sobre a não proliferação.

Os EUA, o único país a ter implantado uma bomba nuclear na guerra, supostamente gastaram US$ 44,2 bilhões em tal armamento em 2021, excedendo os US$ 38,2 bilhões gastos pelas outras oito nações com armas nucleares juntas. A China ficou em segundo lugar em gastos nucleares, com US$ 11,7 bilhões, enquanto a Rússia ficou em terceiro lugar, com US$ 8,6 bilhões.

“Por mais de 50 anos, o TNP tornou nosso mundo mais seguro e próspero, e o tratado nunca é mais importante do que em tempos de crise.” O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse na segunda-feira. “Os Estados Unidos estão prontos para trabalhar com todos os nossos parceiros para garantir um mundo mais seguro para todos.”