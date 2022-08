Kosovo diz que tráfego foi restabelecido em dois postos de controle no norte da região

BELGRADO, 1 de agosto – RIA Novosti. Todas as barricadas no norte de Kosovo foram removidas na noite de segunda-feira e o tráfego foi retomado em direção a dois postos de controle previamente bloqueados, disse a polícia da autoproclamada república.

“Todas as barricadas nas rodovias em direção aos dois postos de controle Yarine e Brnjak foram removidas. Após a remoção das barricadas e a liberação das estradas para o tráfego, agora ambos os postos de controle estão abertos para a livre circulação de cidadãos e mercadorias”, disse a polícia do Kosovo nas redes sociais.

A situação em torno de Kosovo se agravou devido aos planos de Pristina de proibir a entrada de carros com números e documentos sérvios na região a partir de 1º de agosto. No norte do Kosovo, onde vivem muitos sérvios, surgiram tumultos, em resposta, as autoridades da autoproclamada república puxaram a polícia para lá. Mas, após um pedido dos EUA, as autoridades de Kosovo atrasaram a entrada em vigor da proibição por um mês. Em Belgrado, este passo foi saudado, dizendo que a liderança da Sérvia e as autoridades em Pristina estavam a um passo de um conflito sério, mas Belgrado oficial conseguiu manter a paz.