Reino Unido facilita sanções anti-Rússia — CMIO

Londres voltou a permitir o fornecimento de seguro para aeronaves, embarcações marítimas e seus componentes para entidades ligadas à Rússia

Londres aliviou algumas restrições impostas à Rússia sobre o conflito em curso na Ucrânia, permitindo que as empresas forneçam seguros e resseguros a entidades ligadas à Rússia. A alteração das ‘General Trade License Sanctions Russia – Vessels’ foi anunciada na segunda-feira pelo Departamento de Comércio Internacional do Reino Unido.

“A Licença Geral foi revisada para remover o Regulamento 28 (serviços financeiros e fundos relacionados a bens restritos e tecnologia restrita) do parágrafo 1(h)”, o departamento explicou em uma breve declaração.

“Isso permite a prestação de seguro e resseguro a uma pessoa ligada à Rússia em relação aos itens do parágrafo 1 (a), sujeito às restrições e condições mais amplas da licença.” acrescentou. O parágrafo acima mencionado menciona embarcações e aeronaves marítimas, seus componentes, bem como motores aeronáuticos de turbina a gás.













As restrições, vistas principalmente como uma ferramenta para prejudicar o comércio de petróleo russo, aparentemente foram suspensas por temores de que tais restrições elevassem os preços do petróleo e desestabilizassem ainda mais a segurança energética global. “Não há nenhuma proibição atual do Reino Unido que afete os embarques globais de petróleo russo” Patrick Davison, diretor de subscrição da Lloyd’s Market Association, um grupo do setor para seguradoras do Lloyd’s, disse.

“Dada a natureza global da [re]indústria de seguros, a existência das restrições da UE pode afetar o apetite por embarques de petróleo russo em Londres”, ele disse ao Financial Times no domingo.

Uma medida semelhante para aliviar as sanções anti-Rússia foi tomada pela UE no mês passado. Em 21 de julho, o Conselho da UE permitiu transações necessárias para empresas estatais russas venderem petróleo a terceiros países.

“Com o objetivo de evitar possíveis consequências negativas para a segurança alimentar e energética em todo o mundo, a UE decidiu estender a isenção da proibição de realizar transações com certas entidades estatais no que diz respeito a transações de produtos agrícolas e transporte de petróleo para países terceiros”, disse o Conselho na altura.